GOES knokt zich langs HSC'21

Remon de Vlieger zet GOES op 0-1 tegen HSC'21 (foto: Orange Pictures)

Wedstrijdbeeld

De ploeg van Rogier Veenstra had de laatste twee duels verloren en was voor deze wedstrijd gewaarschuwd. GOES begon dan ook sterk aan het duel en kreeg in de beginfase meteen een goede kans via Steve Schalkwijk, maar zijn inzet werd door de doelman gekeerd. Kort daarna kreeg HSC'21 een goede kans om de score te openen, maar doelman Brian Meulmeester kwam als winnaar uit de strijd. Op aangeven van Schalkwijk zorgde Remon de Vlieger middels een fraaie lob voor de 0-1 voorsprong. De bezoekers namen geen gas terug en gingen op zoek naar meer. Via Steve Schalkwijk werd het 0-2 na een fraaie steekbal van Mart de Kroo. De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen en kwam kort voor rust op 1-2 door een treffer van Stef Ottink.

Steve Schalkwijk schreeuwt het uit na zijn treffer tegen HSC'21 (foto: Orange Pictures)

In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer en ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker. De beste kans was echter voor invaller Ruben Besuyen, die namens GOES oog in oog met de doelman niet weet te scoren. Een kwartier voor tijd maakte Besuyen zijn gemiste kans goed. Op aangeven van Erwin Franse zorgde de invaller voor de verlossende 1-3.

Ranglijst

GOES blijft ondanks de zege op de vijfde plaats op de ranglijst staan. De ploeg heeft zes punten minder dan koploper TEC.

Scoreverloop

0-1 Remon de Vlieger (17)

0-2 Steve Schalkwijk (29)

1-2 Stef Ottink (37)

1-3 Ruben Besuyen (77)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Hollemans, Manuhuwa (James/55), De Winter, De Kroo (Nguyen/82), De Vlieger, Franse, Schalkwijk, Kroon (Besuyen/62)