Kunst trekt mensen naar de kerk in Hengstdijk

In Hengstdijk is afgelopen dagen het internationale kunstweekend gehouden. Kunstenaars uit verschillende landen exposeerden hun werk in de Catharinakerk.

Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk. De opbrengst is bestemd voor het behoud van de kerk. Met diverse Belgische kunstkringen werden al samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit jaar was het de beurt aan ARTificium uit Stekene. Kijken en kopen Het kunstweekend beleefde dit jaar zijn 21-ste editie. Mede-organisator Jo de Cock zegt geen moeite te hebben om elk jaar een afwisselende collectie te laten zien. Zijn Comité Behoud Catharinakerk benadert elk jaar andere kunstenaars in Zeeuws-Vlaanderen en België. Exposanten die eerder hun werk hebben laten zien mogen na een aantal jaren terugkomen met nieuw materiaal. De meeste kunstenaars laten hun werk niet alleen zien, maar bieden het ook te koop aan. Al worden de meeste transacties niet tijdens de expositie afgesloten, maar daarna. Het internationale kunstweekend in Hengstdijk trekt elk jaar ongeveer zes- tot achthonderd bezoekers. De Catharinakerk is elk laatste weekeind van juni het decor voor een van de grootste boekenbeurzen van Zeeland.