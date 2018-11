Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 25 november

In de Derde Divisie B heeft GOES goede zaken gedaan. De ploeg van Rogier Veenstra won met 1-3 van HSC'21. In de tweede klasse E gaf Zeelandia Middelburg een zekere zege uit handen. De ploeg van Salim Ben Sellam stond tot kort voor tijd met 1-2 voor op bezoek bij Kruisland, maar verloor uiteindelijk nog met 3-2. In de derde klasse A won Clinge met 1-3 de degradatiekraker van Terneuzen.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES heeft op bezoek bij HSC'21 een knappe zege geboekt. De ploeg van Rogier Veenstra won in Haaksbergen met 1-3.

Stand Derde Divisie B GOES blijft op de vijde plaats op de ranglijst staan.

Lees ook: GOES knokt zich langs HSC'21 Hoofdklasse B Vlissingen kan niet verassen tegen koploper Gemert. Stand Hoofdklasse B Vlissingen blijft in de onderste regionen. Lees ook: Vlissingen ook onderuit tegen koploper Gemert 2e klasse E Zeelandia Middelburg leek tot de 89e minuut met de winst huiswaarts te gaan, maar kreeg toen nog twee doelpunten tegen en staat daardoor met lege handen. 3e klasse A Clinge wint het Zeeuws-Vlaamse onderonsje van Terneuzen, dat nu vaster op de laatste plaats staat. 4e klasse A IJzendijke laat RIA Westdorpe alleen achter op de laatste plaats door een 1-0 zege. 5e klasse A Koploper Sluis laat voor het eerst dit seizoen punten liggen. De koploper speelde met 2-2 gelijk tegen Aardenburg. 2e klasse F Vrouwen De dames van Hontenisse hebben de koppositie heroverd. De Zeeuws-Vlaamse ploeg won zelf van Gilze en zag concurrent Antibarbari verliezen. Lees ook: Uitslagen en standen