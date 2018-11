Mislukte overval op pizzeria Sint-Maartensdijk; eigenaar overmeestert een 17-jarige overvaller

De twee kwamen rond 22.00 uur de pizzeria binnen met, wat later bleek, een nepwapen. Het 17-jarige meisje werd al direct overmeesterd door de aanwezige eigenaar en drie van zijn aanwezige familieleden.

Omdat er camerabeelden waren van de overval zijn deze meteen door de gealarmeerde politie bekeken. Sommige agenten herkenden daarop de tweede dader. Deze 24-jarige man uit Dordrecht kwam zich zelf enkele uren later melden op het politiebureau in Bergen op Zoom.

Bij de overval is niets buit gemaakt. De eigenaar en zijn familieleden hielden kleine verwondingen over aan hun actie. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het nepvuurwapen is door de politie in beslag genomen.