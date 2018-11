Vestingcross wil wereldbekerwedstrijd worden

Ook dit jaar veel publieke belangstelling voor de Vestingcross in Hulst (foto: Orange Pictures)

De Vestingcross werd in 2017 voor het eerst gehouden en is een Brico Cross. Dat is een serie wedstrijden (zeven in België en één in Nederland) die op zich staan en geen deel uit maken van een klassement. Na twee edities vindt de organisatie van de Brico Crossen het al tijd om de wedstrijd in Hulst te laten promoveren. "De keuze voor Hulst is logisch. In België zijn al drie wereldbeker veldritten en dat is het maximale per land", legt Vernimmen uit. "Maar dat is echt niet de enige reden. Hulst heeft een fantastisch parcours en heeft zich in de afgelopen twee edities bewezen. Daarom heb ik er vertrouwen in dat de UCI de Vestingcross in de wereldbeker op gaat nemen."

Toch is het geen ABC'tje dat de veldrit in Hulst de tiende wereldbekerwedstrijd op de kalender gaat worden. De kalender zit bomvol en daarom is het de vraag of de UCI wel wil uitbreiden. Vernimmen heeft er vertrouwen in. "Of het voor volgend seizoen al gaat lukken weet ik niet, Maar anders is het een jaar later. We zijn ambitieus."

Het zet Zeeland op de kaart en Hulst in het bijzonder" wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst

Als de Vestingcross inderdaad een wereldbekerwedstrijd wordt, is dat volgens wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst geweldig nieuws. De extra kosten die er gemaakt moeten worden vormen waarschijnlijk geen groot obstakel. "De KNWU staat achter ons en datzelfde geldt voor de Provincie Zeeland. Maar we moeten ons nu nog bescheiden opstellen. We hebben ons kandidaat gesteld, maar er is nog niets zeker. Als het doorgaat en de Vestingcross wordt inderdaad een wereldbekercross, dan zet dat Zeeland op de kaart en Hulst in het bijzonder", vindt Hageman.

Derde editie

In februari wordt de derde editie van de Vestingcross gehouden. Die maakt nog gewoon deel uit van de serie wedstrijden met de naam Brico Cross. Rondom het WK, begin februari, wordt de kalender voor het nieuwe seizoen bekend en wordt duidelijk of de Vestingcross vanaf 2020 deel uitmaakt van de wereldbeker.