De 93-jarige Sjaan Willeboordse doet nog moeiteloos de spagaat

Op 16-jarige leeftijd is Sjaan Willeboordse vertrokken naar Middelburg om te werken. Daar kwam ze voor het eerst in contact met gymnastiek. "Voor mijn zestiende was ik een boerinnetje in Koudekerke en er was geen sport. In Middelburg had ik buurmeisjes die op turnen zaten en op die manier ben ik ook begonnen", vertelt mevrouw Willeboordse.

Geluk

Sjaan Willeboordse is al 70 jaar lid bij de Middelburgse Turnvereniging, het voormalige SV Astrow. In de groepsles is ze de oudste, maar wel de lenigste. "Ik heb een beetje geluk gehad denk ik. Ik ben wel een beetje doof en heb artrose in de armen, maar tijdens het uurtje les geef ik alles wat ik kan", zegt Sjaan.

Sjaan Willeboordse doet op 93-jarige leeftijd nog steeds met gemak de spagaat (foto: Omroep Zeeland)

De lenigheid en sportiviteit zit misschien in de genen, maar ze houdt er ook een gezonde levensstijl op na. "Ik eet geen vlees en vis, alleen groente en fruit. Daarnaast drink ik geen koffie, fris, alcohol en ik rook niet", zegt Sjaan Willeboordse. Ze vindt het belangrijk om te blijven sporten zodat ze nog lang voor zichzelf kan zorgen. "Ik woon zelfstandig en ben nog hartstikke blij en dankbaar dat ik dat kan."

De oude turnmedailles, daar spelen mijn kleinkinderen mee'" Sjaan Willeboordse

De oude turnmedailles en diploma's die Sjaan Willeboordse vroeger haalde heeft ze bewaard in een kast, maar toch kijkt ze er weinig naar om. "De oude turnmedailles, daar spelen mijn kleinkinderen mee. En wat ze met de diploma's en oorkondes willen doen zien we wel, misschien bij het oud papier", lacht mevrouw Willeboordse. Het bewegen, daar gaat het bij Sjaan om. "Ik ben dan wel erelid, maar zolang als het kan wil ik de wekelijkse groepsles blijven volgen!", aldus Sjaan Willeboordse.

De 93-jarige Sjaan Willeboordse geeft een privé turnles aan verslaggever Nanzhu Hiddes