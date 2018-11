Zeeland wordt wakker: Vestingcross, lenige oma, overspannen huizenmarkt

Het publiek zag in groten getale hoe Mathieu van der Poel zijn dertigste seizoenszege pakte (foto: Omroep Zeeland)

Wereldbekerstatus

De organisatie van de Vestingcross in Hulst heeft zich kandidaat gesteld voor een wereldbekerstatus. De wedstrijd wil in 2020 bij de belangrijkste crossen ter wereld horen.

De politie staat in de Kaaistraat in Sint Maartensdijk, na de overval op een pizzeria. (foto: Provicom)

Overval Sint Maartensdijk

Bij een gewapende overval op een pizzeria aan de Kaaistraat in Sint Maartensdijk zondagavond, zijn vier mensen lichtgewond geraakt.

(foto: Omroep Zeeland)

Lenige oma

De 93-jarige Sjaan Willeboordse uit Oost-Souburg doet nog dagelijks de spagaat om lenig te blijven. Daarnaast sport ze iedere maandagmiddag in een groepsles voor 55-plussers. "Ik heb al mijn hele leven geturnd en ik blijf graag in beweging, want stil op de bank zitten vind ik maar niks!"

Regen in de buurt van Middelburg (foto: Lydia Haze )

Het weer:

Vandaag is het bewolkt en af en toe valt er een beetje regen of motregen. De wind is veelal matig uit het noordoosten en de temperatuur ligt de hele dag zo'n beetje tussen 4 en 6 graden.