Politie druk met drugsgebruikende automobilisten

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland)

In Yerseke werden bij een 39-jarige man sporen van alcohol en mogelijk cocaïne gevonden. Een GGD-arts heeft een bloedtest afgenomen. Dit zal door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden geanalyseerd. Zijn rijbewijs is ingevorderd, het CBR zal onderzoek doen naar zijn rijvaardigheid.

THC

In Goes moesten de agenten tweemaal in actie komen. Op de Middelburgsestraat werd rond 19.50 uur een man van 20 uit Zierikzee aan de kant gezet. Uit een speekseltest bleek dat hij THC had gebruikt. Ook van deze man is een bloedmonster afgenomen en naar het NFI gestuurd. Om 22.00 uur werd een 20-jarige man uit Kortgene staande gehouden wegens hetzelfde vergrijp.

Slapende man op A58

Diep in de nacht naar maandag zagen agenten een stilstaande auto langs de A58 bij Oost-Souburg. In de auto lag een man te slapen. Hij was moeilijk wakker te krijgen, maar eenmaal wakker vertoonde hij volgens de politie vreemd gedrag. De man kon echter niet vervolgd worden voor rijden onder invloed, omdat de agenten hem niet hadden zien rijden. Hij kreeg uit voorzorg een rijverbod van 24 uur. Verder zal het CBR bekijken of hij geschikt is om te rijden. De man had geen rijbewijs bij zich, daar heeft hij een bekeuring voor gekregen.