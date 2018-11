Amsterdamse taferelen op Zeeuwse huizenmarkt?

Na maanden zoeken, afgebeld te zijn voor verschillende bezichtigingen en afgetroefd door andere kandidaat-kopers die de vraagprijs overboden, waren Dennis en Hilde het wel een beetje zat. "Toen het vorige huis aan onze neus voorbij ging, had ik het er wel even slecht van. Ik dacht laat maar even", zegt Dennis van Laarhoven. "Toen keken we nog een keer op Funda en zagen we dit huis. Toen dachten we dit moet hem worden", zegt zijn vriendin Hilde Holtgrefe.

'Wij gaan niet mee in de gekte'

Ze hebben net hun handtekening gezet voor de woning in Oost-Souburg. Maar het scheelde niet veel of dat huis was ook bijna aan andere mensen verkocht. "Zij boden boven de vraagprijs", zegt Dennis. "Maar de volgende dag waren ze toch afgehaakt en vroegen ze of wij het huis nog wilden. Toen hebben we ja gezegd", zegt Hilde.



Beiden hebben aan den lijve ondervonden dat de woningmarkt overspannen is. "We zijn twee koele kikkers. Mee gaan in de gekte van overbieden, daar hadden we geen zin in. De vraagprijs was voor ons echt een maximum", zegt Dennis. Door alle eerdere teleurstellingen hebben ze op een gegeven moment wel een aankoopmakelaar in de arm genomen. Berend ten Hove merkt dat veel woningzoekenden moeite hebben met het vinden van een huis.

Ten Hove is aankoopmakelaar/taxateur en ziet waar het knelt. "Vooral in de steden Vlissingen, Middelburg en Goes is er veel vraag, maar weinig aanbod. Dat spreidt zich ook al uit naar omliggende dorpen. Door de grote vraag zie je dat mensen vaker een hoge, naar mijn mening een te hoge, prijs voor hun nieuwe woning betalen.

Moeilijke markt vooral voor starters

Vooral starters, die huizen kopen tot een bedrag van 250.000 euro, hebben het moeilijk zegt hij. "Huurhuizen zijn moeilijk te vinden en ook nog eens duur. De rente is ook nog laag, dus dan zie je dat mensen eerder geneigd zijn een eigen huis te kopen. Bijna iedereen wil een instapklare woning, dus je vist allemaal in dezelfde vijver."

Sommige makelaars organiseren mini-open huizen. Meerdere kopers komen dan tegelijk kijken. " Berend ten Hove - aankoopmakelaar

Uit een rondgang langs verschillende makelaars die zaken doen in de Zeeuwse steden blijkt dat de vraagprijs bieden, of er net boven, vrij normaal is geworden. "Sommige makelaars organiseren mini-open huizen. Meerdere kopers komen dan tegelijk kijken. Na een paar dagen moeten ze dan een briefje inleveren met hoe veel ze voor het huis geven", zegt Ten Hove.

Hulst naar verhouding het meest

De makelaarsorganisatie NVM heeft de verkoopprijzen over de eerste drie kwartalen van 2018 per gemeente vergeleken met de vraagprijzen. In grotere gemeenten als Terneuzen en Middelburg wordt inmiddels 10 procent van de transacties boven de vraagprijs beklonken. Dat geldt ook voor Schouwen-Duiveland. In Sluis is het zelfs 11 procent. Maar in Hulst, waar de aantallen wat minder groot zijn, werd dit jaar al bij 13 procent van de transacties méér betaald, naar verhouding het vaakst van Zeeland.

bron: Brainbay/NVM

Tienduizenden euro's meer

De makelaars in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee zeggen ook dat zelfs de vraagprijs voor huizen al zo'n tien procent hoger ligt dan een paar jaar geleden. Gemiddeld wordt er een paar duizend euro boven de vraagprijs geboden, maar er zitten ook huizen bij die voor tienduizenden euro's meer weggaan.

Hilde en Dennis krijgen in februari de sleutel van dit huis (foto: Omroep Zeeland)

Het duurt voor Dennis en Hilde nog heel even voordat ze een stap in hun nieuwe leven kunnen zetten. In februari krijgen ze de sleutel van het huis.