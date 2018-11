Deel dit artikel:













Beginnend bestuurder scheurt over A58

Een 18-jarige Vlissinger heeft gisteravond zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij reed op de A58 bij Oost-Souburg 160 kilometer per uur, waar een snelheid van 100 kilometer per uur is toegestaan.

De jongeman is op de Bermweg, net na de afrit, aan de kant gezet. Na correctie bleek hij 45 kilometer per uur te hard te hebben gereden. De officier van justitie zal bepalen wanneer hij zijn rijbewijs weer terugkrijgt.