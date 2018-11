Hulstenaar (22) opgepakt voor mishandelen krantenverkoper in Axel

Opsporing Verzocht (foto: FB Opsporing Verzocht)

Dat gebeurde op 22 september op het Szydlowskiplein in Axel. De gestolen fiets werd later in Hulst teruggevonden, daarom vermoedde de politie eerder al dat het waarschijnlijk ging om een dader uit Hulst.

Bruikbare tips

Na de uitzending over de mishandeling en de diefstal van de fiets kwamen bij de politie in totaal vijftien tips binnen. Daar zaten ook meerdere bruikbare tips tussen. Die leidden naar de 22-jarige verdachte. De Hulstenaar werd vanmorgen rond 07.45 uur van zijn bed gelicht. De man zit vast en wordt verhoord, de politie doet nog verder onderzoek naar de zaak.

Naast de mishandeling van de krantenbezorger en de bedreiging van de kaasboer op de markt in Axel was er ook een tweede Zeeuwse zaak te zien in dezelfde aflevering van Opsporing Verzocht. Dat ging over een inbraak in een woning aan de Tramstraat in Koudekerke.

Sieraden gestolen

Drie inbrekers gaan naar binnen als er even niemand thuis is. Ze hebben onder meer enkele sieraden meegenomen. Op de beelden is te zien dat de drie er snel vandoor gaan zodra de bewoonster thuiskomt.

De politie heeft ook over deze zaak al meerdere bruikbare tips ontvangen, maar is nog op zoek naar meer getuigen.

