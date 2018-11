Angela verontwaardigd na prijsverhoging Media Markt vóór Black Friday

Samsung koelkast bij Media Markt: van 549 naar 629 euro (foto: ANP / Angela van de Haar)

Kennissen van Angela hadden bewust vóór Black Friday een rondje door de winkel gelopen om foto's te maken van producten die ze aan wilden schaffen. Afgelopen weekend wilden ze profiteren van aanbiedingen rond Black Friday. Maar ze kwamen dus bedrogen uit. Volgens Angela waren alle producten die ze wilden kopen duurder in plaats van goedkoper.

Bericht massaal gedeeld

Angela is dan ook verbaasd. 'Wat vreselijk voor al die mensen die niet weten dat Media Markt bijna alle prijzen gewoon omhoog gooit tijdens deze actie', zegt ze op Facebook. Ze roept op het bericht zoveel mogelijk te delen als waarschuwing tegen de vermeende prijsverhoging van Media Markt. En dat wordt volop gedaan: in drie dagen is het bericht bijna 2.000 keer gedeeld.

Op het bericht wordt met verontwaardiging gereageerd. 'Schandalig' zegt de een, 'oplichting' zegt weer een ander. Volgens sommigen zijn er meer winkels die de prijzen rond Black Friday verhogen. 'Alle winkels doen dat en daarom trap ik er ook niet in. Jammer voor de mensen die wel geloven dat het een megakorting is.'

Forse boetes

De Media Markt kan voor dit gegoochel met prijzen een boete krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Verkopers moeten volgens de wet de doorgestreepte 'van-prijs' daadwerkelijk in de drie maanden voorafgaand aan de aanbieding hebben gerekend. Als dit niet het geval is, kan de ACM forse boetes uitdelen.

Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat de Media Markt niet de enige winkel is waar niet alle Black Friday-aanbiedingen ook daadwerkelijk goedkoper zijn. Webwinkel Coolblue zou zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding met het aanprijzen van een stofzuiger.

'Prijzen fluctueren voortdurend'

In een reactie zegt de Media Markt de prijzen van dag tot dag aan te passen, op basis van de prijzen bij concurrenten. Daarom fluctueren de prijzen voortdurend, of het nou Black Friday is of niet.

Reactie Media Markt: We monitoren altijd minimaal op dagelijkse basis de prijzen in de markt om op basis daarvan een concurrerende prijs kunnen bieden, Black Friday of geen Black Friday, dynamische prijzen dus. Prijzen kunnen dus op dagbasis verschillen, hoger, lager. Maar dat staat altijd los van onze acties en is een continu proces. En bij grote acties hebben we uiteraard extra deals op sommige producten.

