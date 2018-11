Gemiddelde leeftijd in Provinciale Staten keldert voor één dag

Jongeren in de Statenzaal tijdens het Provinciaal Jeugddebat (foto: Omroep Zeeland)

Onderwerpen die aan bod kwamen, waren verkeersveiligheid, cultureel erfgoed, de arbeidsmarkt en de energietransitie. En hoe moeilijk dat laatste onderwerp ook leek, de jongeren hadden steeds wel iets in te brengen. "Eet minder vlees", zegt de een. Een ander sluit daar meteen bij aan door te zeggen dat de belasting op vlees dan omhoog moet. Ook moet reizen met de trein gepromoot worden, zodat mensen minder snel het vliegtuig pakken.

'Druppel op een gloeiende plaat'

Statenlid Vincent Bosch (PVV) vond het allemaal niet nodig. "Wat wij hier in Zeeland kunnen doen aan klimaatverandering is een druppel op een gloeiende plaat." De jongeren pakten meteen hun kans om hem op andere gedachten te brengen.

Verslag van het Jeugddebat in Middelburg

De Provincie maakt zich vooral zorgen over de CO2-uitstoot door industrie. Bijna tweederde van de Zeeuwse uitstoot komt namelijk van grote bedrijven. Daar haakten de jongeren niet echt op in. Wel was een deel voorstander om voedsel niet de halve wereld over te laten reizen. "We kunnen eten ook van dichtbij halen, dat scheelt weer enorm veel uitlaatgassen."

Met ministers en staatssecretarissen debatteren

Negen jongeren mogen uiteindelijk meedoen aan het Nationale Jeugddebat. Dat wordt in april gehouden in de Tweede Kamer. Jongeren krijgen daar de kans om met ministers en staatssecretarissen te debatteren.

Jongeren in de Statenzaal tijdens het Provinciaal Jeugddebat (foto: Omroep Zeeland)