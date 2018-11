Waterschap: geen risico op verdwijnen Zeeuwse kasseistroken

prijs voor de winnaar van Omloop van de Braakman en de kasseienkoning (foto: Omroep Zeeland )

De motie wordt morgen in stemming gebracht. De PVV is bang dat de wegen vervangen worden door asfaltwegen als ze niet beschermd zijn. Dit zou volgens de partij slecht nieuws zijn voor beloftevolle wielrenners die de stroken nodig hebben om op te trainen. Ook zou het landschappelijk gezien een cultuurhistorisch verlies zijn mochten de wegen verdwijnen.

Cultuurhistorie

Volgens De Feijter is daar geen sprake van. De wegen horen bij de cultuurhistorie van Zeeland en het Zeeuwse waterschap is absoluut niet van plan om daar verandering in te brengen. "We zijn hier bij het waterschap allemaal goed doordrongen van het cultuurhistorisch belang van de kasseistroken", aldus De Feijter.

Rian de Feijter van Waterschap Scheldestromen over Zeeuwse kasseistroken

In Zeeuws-Vlaanderen zijn elf kasseiwegen, waarvan de Smokkelweg/Timmermansweg bij IJzendijke de bekendste is. Ook bij Geersdijk op Noord-Beveland ligt een kasseiweg, het Kaaidijkje. Op de grens met Noord-Brabant bij Rilland ligt de Hogerwaardpolder.

