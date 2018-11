Minister wijst scholen op subsidie voor begeleiding hoogbegaafde kinderen

De onderwijsminister was te gast op de Ichtusschool in Vlissingen en De Tweemaster in Oost-Souburg. "De discussies gaan vaak over kinderen die niet mee kunnen komen, maar het is ook belangrijk dat we oog hebben voor de kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben", aldus Slob.

Subsidieregeling

De minister wees de leerkrachten op een subsidieregeling die vanaf 1 januari van kracht wordt en die scholen financieel kan steunen met de aanpak en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. "Ik denk dat er vanuit Zeeland zeker een paar aanvragen richting Den Haag zullen gaan. Het is fijn als die ook gehonoreerd zullen worden."

Slob trekt wekelijks de provincie in en bezoekt dan niet alleen scholen maar ook regionale omroepen. Vanmiddag heeft hij zijn werkbezoek afgesloten bij Omroep Zeeland.