Plannen voor medisch centrum Adrz in Zierikzee

Verzorgingstehuis en medisch centrum Borrendamme in Zierikzee (foto: Geert van der Wielen uit Zierikzee)

Op dit moment huurt het Adrz nog meerdere ruimten in de Zorgboulevard, aan de rand van de stad, maar het Adrz wil een nieuwe locatie inrichten in de buurt van het medisch centrum Borrendamme, omdat het Adrz mogelijkheden ziet voor synergie, waarbij de twee medische centra elkaar aanvullen.

Medisch diagnostisch centrum

In medisch centurm Borrendamme zitten nu al huisartsen, een apotheek en thuiszorg. In het nieuwe medisch diagnostisch centrum dat daar in de buurt moet komen, staan onder meer ouderenzorg, laboratorium, urologie, chronische zorg, orthopedie, reumazorg, oogoperaties, infuustherapie en dagbehandeling op de planning.

Uit de vragen van de VVD blijkt dat de partij het belangrijk vindt dat er het diagnostisch centrum behouden blijft voor SchouwenDuiveland. De fractie juicht de plannen van het Adrz toe, maar heeft ook kritiek.

Verkeersdrukte

Zo vraagt de VVD zich af of er wel voldoende plek is bij Borrendamme. Ook voorziet de VVD dat de verkeersdrukte van en naar de wijk Poortambacht, dat nu al een knelpunt is alleen maar zal verergeren.