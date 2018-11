'Brexit komt eraan, bereid je voor op het slechtste scenario'

Groot-Brittanniƫ wil zich afscheiden van de EU (foto: ANP)

Groothuijse sprak op een bijeenkomst in Middelburg voor Zeeuwse ondernemers en politici. Uit reacties in de zaal bleek dat veel mensen wel weten dat er een hoop gaat veranderen, maar nog geen knopen hebben doorgehakt. Alles hangt af van het Britse kabinet dat op 11 en 12 december een besluit neemt over de deal met de Europese Unie.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) is brexit-rapporteur. Hij legde uit dat de breuk met Groot-Brittannië in alle opzichten een slechte zaak is. "Het is slecht voor burgers, ondernemers en het verzwakt de Europese Unie, die een belangrijk land verliest. Het beperken van de schade is de enige optie."

Vluchtelingen

Lindert Moerdijk van uienbedrijf MSP Onions in Nieuwdorp handelt veel met Groot Brittannië. Iedere week worden tachtig tot honderd vrachtwagens per week naar Groot-Brittannië vervoerd. Hij maakt zich geen zorgen over de handel. "De exportpapieren liggen bij wijze van spreken al klaar."

Wel is hij bang voor de lange wachtrijen die zullen ontstaan in Frankrijk, bij de grenscontrole naar Engeland. "Zeker in combinatie met de migranten die op vrachtwagens de grens proberen over te steken." Daar heeft het bedrijf al verschillende keren problemen gehad. "We staan dagelijks op die plek. De migranten kennen de routes en dat geeft voor onze chauffeurs problemen op de momenten dat er daar files ontstaan."

Meer duidelijkheid

Bij genoeg animo uit het bedrijfsleven volgt er nog een informatieavond. Die wordt gehouden als er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de brexit voor Nederlandse bedrijven.

Verslag van de bijeenkomst over de brexit