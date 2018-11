Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: prijsverhoging, hoogste dartniveau, jeugddebat en brexit

Goedemorgen, bij de start van dinsdagochtend 27 november is dit in het nieuws in Zeeland:

Samsung wasmachine bij Media Markt: van 549 naar 629 euro (foto: ANP / Angela van de Haar) Prijsverhoging Op internetregent het verontwaardigde reacties op op een bericht over een prijsverhoging bij Media Markt. Angela van de Haar uit Middelburg plaatste twee foto's van de prijs bij een koelkast van Samsung. Twee weken geleden stond er 549 euro op het prijskaartje, tijdens Black Friday was er ineens een hogere prijs te zien: 629 euro. Lees ook: Angela verontwaardigd na prijsverhoging Media Markt vóór Black Friday Darters Terneuzen spelen op hoogste niveau (foto: Omroep Zeeland) Hoogste dartniveau De darters van Terneuzen spelen sinds dit seizoen op het hoogste niveau van Nederland. De Zeeuwse formatie werd vorig jaar kampioen in de Overgangsklasse en speelt nu dus in de Superleague tegen de beste darters van het land. Daarin heeft het team maar één doelstelling: handhaving. Lees ook: Darters Terneuzen: 'Alle pijlen op handhaving in Superleague' Jongeren in de Statenzaal tijdens het Provinciaal Jeugddebat (foto: Omroep Zeeland) Jeugddebat Dertig jongeren kregen gisteren de kans om Provinciale Statenleden aan de tand te voelen over onderwerpen als verkeersveiligheid en de energietransitie. Ook mochten ze met nieuwe ideeën en suggesties komen. Dat deden ze tijdens het Provinciale Jeugddebat in Middelburg. Lees ook: Gemiddelde leeftijd in Provinciale Staten keldert voor één dag Brexit Als het gaat om de brexit, moet je zorgen dat je op het slechtste scenario bent voorbereid. Dat zei Marc Groothuijse, brexit-adviseur namens de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel, gisteravond op een bijeenkomst in Middelburg. Lees ook: 'Brexit komt eraan, bereid je voor op het slechtste scenario' Zonsondergang achter paalhoofd bij Westkapelle (foto: Anne Droogsma uit Veere) Weer We krijgen te maken met een bewolkte dag, maar het blijft wel droog. Het wordt niet warmer dan 6 graden. Hou je regenpak wel binnen handbereik, want morgen gaat het wel weer regenen. Het wordt dan wel iets warmer: 9 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.