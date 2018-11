Darters Terneuzen: 'Alle pijlen op handhaving in Superleague'

Het kampioenschap in de overgangsklasse kwam toch een beetje als een verrassing vorig seizoen. "Halverwege het jaar stonden we in de middenmoot. Daarna zat het allemaal ook wel mee", legt Pieter Otten uit. "Een paar teams verloren sterke darters en aan het eind van het jaar kwam het besef dat we kampioen konden worden en dat pakte goed uit."

Nu spelen de darters een treetje hoger. Het was even wennen aan het niveau, maar Terneuzen heeft al een paar potjes gewonnen en vindt zichzelf echt niet kansloos. "Het is wel het niveau dat ik had verwacht", zegt Otten. "We weten wat we zelf kunnen. Met een aantal teams kunnen wij ons goed meten en een aantal teams staan er ver boven."

De darters van Terneuzen in hun thuishaven: het Racketcentrum (foto: Omroep Zeeland)

In de Superleague spelen tien teams, waarvan er drie direct weer degraderen. Dat is veel. Maar de darters van Terneuzen hebben vertrouwen in een goede afloop. "De doelstelling is handhaving", zegt teamleider Wesley van Hoeijen. "Verder moeten we ons ook geen illusies maken", vult Fabian de Lange hem aan.

Plezier

Naast het presteren is plezier ook een belangrijke factor voor de mannen van Terneuzen. "We rijden het hele land door en zitten op zaterdag vaak ook nog eens lang in de bus. Als we verliezen is het daar alsnog gezellig", zegt Van Hoeijen. "Dat is ook onze kracht", zegt Wesley Bour, die met 23 jaar de jongste is van het team. "We zijn een heel hecht team dat al lang met elkaar samen speelt."

Op dit moment staat Terneuzen op een veilige zevende plek op de ranglijst. Zaterdag staat er een thuiswedstrijd tegen DKE RW Repair uit Den Haag op het programma.