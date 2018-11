Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken vrachtwagenchauffeur belandt in Tholen in plaats van Brugge

Aan de Postweg in Tholen troffen politieagenten gisteravond een Belgische vrachtwagenchauffeur met een slok te veel op aan. De Belg was een eind uit de richting: hij was onderweg van Brugge naar Brussel.

Blaastest op het politiebureau (foto: ANP) Volgens de politie kwam de vrachtwagenchauffeur niet in Brugge aan, omdat hij ergens onderweg een aanrijding had veroorzaakt. Na een blaastest op het politiebureau bleek dat de Belg drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur is ingevorderd. Later moet de Belg zich melden bij een Nederlandse rechter.