Leerlingen Goese Lyceum mogen schoolplein niet af vanwege overlast

Het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Rector Carin Biesterbosch legt in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker uit dat er veel rommel ligt op het pad waar mensen uit de buurt hun hond uitlaten. "We hebben met de buurt overlegd. We vonden dat het voor de buurt echt een moeilijke situatie werd en wilden dat er maatregelen getroffen werden.

Leerlingen Goese Lyceum mogen niet meer van schoolplein

Volgens Biesterbosch heeft de overlast deels te maken met het rookverbod dat de school eerder ingesteld heeft. "We zijn een rookvrije school. Er is een klein groepje leerlingen dat nog rookt. Zij zoeken een plek waar dat wel kan. Dan komen ze uit bij het pad."

Mogelijk drugsgebruik

Het Goese Lyceum wil op die manier de overlast beperken, maar er zijn ook andere redenen waarom de school hun leerlingen liever niet op het Vogelzangspad wil zien. "Op het pad komen ook mensen waarvan we liever niet willen dat ze met onze leerlingen in aanraking komen. Er gebeuren daar dingen die we soms niet weten", legt de rector uit. Biesterbosch vertelt dat dat met drugs te maken zou kunnen hebben.

De rector van het Goese Lyceum vindt het geen schokkende maatregel dat leerlingen tijdens schooltijd niet van het terrein mogen. In het radioprogramma zegt ze op te kijken van de ophef die is ontstaan. "We hebben een maatschappij waarin regels zijn en waarin we met elkaar voor het milieu moeten zorgen. Op het moment dat we ons daar zorgen om maken, kun je daar op toe blijven zien of maatregelen nemen. En dat doen we. Niet meer dan dat."