Waterstofleiding in gebruik genomen; 'Belangrijk punt in onze geschiedenis'

Dow en Yara wisselen waterstof uit via gasleiding (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een oude gasleiding die al jaren niet meer was gebruikt. Daarom heeft de Gasunie de leiding eerst geschikt gemaakt voor het transporteren van waterstof. Jaarlijks moet er nu ruim 4000 ton waterstof door de leiding worden vervoerd.

Gelijk aan energieverbruik van 3.000 huishoudens

De waterstofleiding moet een energiebesparing op gaan leveren van 0,15 petajoules per jaar, dat staat gelijk aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens, en een CO2-besparing opleveren van 10.000 ton per jaar. De verwachting is dat die besparing in de toekomst verder oploopt.

Het is de bedoeling dat er in het gebied meer gasleidingen gebouwd of opgeknapt worden, om het uitwisselen van reststromen en grondstoffen makkelijker en efficiënter te maken. Dat wordt ook wel de 'waterstofrotonde' genoemd. En hoe meer bedrijven zich aansluiten hoe groter de besparing.

CO2-besparing van 40.000 ton per jaar

Zo is GasUnie ook in gesprek met ICL-IP. Wanneer dat bedrijf zich ook op de 'waterstofrotonde' aansluit, loop de CO2-besparing verder op tot 20.000 ton. Ook andere bedrijven kunnen zich in de toekomst erop aansluiten. Volgens GasUnie kan de CO2-besparing daardoor verder oplopen, tot 40.000 ton CO2 per jaar.

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Han Fennema van Gasunie omschrijft de ingebruikname van deze omgebouwde leiding dan ook als een 'belangrijk punt in onze geschiedenis'. "We zullen in de toekomst in toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en groen gas", aldus Fennema. Hij denkt dat in 2030 al voor 10 gigawatt of meer aan alternatieven voor gas door de leidingen kan stromen.

Samenwerkingsverband

De waterstofrotonde komt uit de koker van het platform Smart Delta Resources (SDR). Dat is een samenwerkingsverband van elf industriële bedrijven in de Delta regio. Naast Dow, Yara en ICL-IP zitten ook Delta en Lamb Weston-Meijer in dat platform.

Samen hebben ze acht projecten uitgewerkt, waaronder deze 'waterstofrotonde', die er bij elkaar voor moeten gaan zorgen dat die bedrijven hun CO2-uitstoot met 90 procent terugdringen. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer bedrijven zich hierbij aansluiten en er dus ook meer van dit soort samenwerkingsprojecten volgen.

