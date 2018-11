Kan dit mosseltje het Volkerak verlossen van de blauwalg?

Vier jaar geleden werd besloten om het Volkerak-Zoommeer zout te maken, onder meer om de giftige blauwalg te bestrijden. Door een beperkt getij mogelijk te maken zou de waterkwaliteit van het meer verbeteren. Tijdens de afgelopen droge en hete zomer laaide opnieuw de discussie op of dat wel zo handig is. Het meer is namelijk ook een zoetwatervoorziening voor boeren.

Tegenstanders van een zout meer geven aan dat het blauwalgenprobleem de laatste jaren veel minder is geworden. Dat zou komen door de quaggamossel, een exoot, afkomstig uit het gebied van de Zwarte Zee. De mossel kan op een dag één tot zeven liter water filteren. Technisch instituut Deltares doet al jaren onderzoek naar het verband tussen de blauwalg en de quaggamossel in het Volkerak-Zoommeer.

Het water werd helderder, er kwamen meer waterplanten. Maar later kwam de blauwalg toch weer terug " Ecoloog Marc Weeber van Deltares

Ecoloog Marc Weeber van Deltares: "Vooral in de eerste jaren nadat we de mossel hier ontdekt hadden zagen we verbetering van de waterkwaliteit. Het water werd helderder, er kwamen meer waterplanten, dat had zeker met die mossel te maken. Maar daarna kwam de blauwalg toch weer terug. Op dit moment weten we gewoon niet of de quaggamossel zo'n gunstig effect heeft op die blauwalg. Daar is echt meer onderzoek voor nodig. En daar zijn ook extra meetpunten voor nodig."

Bij het onderzoek is ook Rijkswaterstaat betrokken. René Boeters: "We hebben dit jaar al extra onderzoek gedaan. De resultaten zijn daar nog niet van binnen. We doen ons best om dat de komende jaren voort te zetten. En dan nog is het de vraag of je kunt stellen dat er een duidelijk verband is tussen de aanwezigheid van de quaggamossel en de blauwalg die we meten."

Tijd genoeg

De mossel zit inmiddels in veel Nederlandse wateren en in diverse artikelen op internet wordt hij ook wel omschreven als een plaag. Voorlopig is er tijd genoeg om onderzoek naar het effect ervan te doen. Het kabinet meldde onlangs dat het op zijn vroegst in 2032 met geld over de brug komt voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer.

