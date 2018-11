Gers Pardoel op Vestrock Junior

Gers Pardoel is een oude bekende voor Vestrock. Ook in 2012 en 2013 reisde de rapper naar Hulst af voor een optreden op het festival. Voor The Voice Kids-deelnemer Stefania is het haar eerste optreden op Vestrock Junior. Naast de twee artiesten komen ook gamer Royalistiq en de avontuurlijke dinoshow Jurassic Revenge op zondag 2 juni naar Hulst.

Gers Pardoel op Parkpop in Den Haag (foto: ANP)

Volgend jaar is het de negende editie van Vestrock Junior. De jeugdeditie vindt een dag na Vestrock plaats. Twee maanden geleden maakte de organisatie bekend dat Nothing But Thieves headliner is op Vestrock.

