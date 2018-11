Bevallen in bad kan vanaf volgend jaar ook in Zeeuws ziekenhuis

Baby (foto: Evan Amos | Wikimedia Commons)

Volgens verloskundige Delphine Barillari krijgt het ziekenhuis regelmatig vragen van vrouwen die geïnteresseerd zijn om in bad te bevallen. Op de kraamafdeling is daarom besloten om dit per 1 januari 2019 mogelijk te maken.

Het geboortecentrum beschikt over een speciaal bevalbad. Vrouwen die er gebruik van willen maken, moeten zelf een pakket aanschaffen met onder andere een pomp en hoes. De kosten daarvan zullen rond de 85 euro liggen. Wie thuis bevalt en een bad huurt is meestal een stuk duurder uit.

De voordelen

Er zijn vele voordelen aan het bevallen in bad volgens de verloskundige. Zo zou de moeder beter kunnen ontspannen in het water en dat werkt als een natuurlijk vorm van pijnstilling. Ook is de overgang voor de baby van baarmoeder naar buitenwereld een stuk rustiger dankzij het water.

Op de Facebookpagina van het geboortecentrum wordt al enthousiast gereageerd door vrouwen die graag in bad willen bevallen.

In Zeeland was het eerder nog niet mogelijk om in bad te bevallen. Ziekenhuis ADRZ in Goes beschikt sinds september over een nieuw moeder- en kindcentrum. Vrouwen kunnen hier wel in bad om te ontspannen tijdens het opvangen van de weeën, maar bevallen in bad is nog niet mogelijk. Bij ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom is bevallen in bad wel al mogelijk.

In Terneuzen is in bad bevallen voorlopig alleen mogelijk bij een bevalling zonder medische indicatie, maar het ziekenhuis is van plan om dat in de toekomst uit te breiden.

Kraamafdeling van ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

