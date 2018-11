Kritiek op bomenbeleid waterschap komt van alle kanten

De Statenfractie van GroenLinks trok al meerdere keren aan de bel en ziet nu voor het derde jaar op rij dat er minder bomen worden teruggeplant dan er gekapt zijn. De Provincie heeft tijdens overleg met het waterschap al aangegeven dat er alternatieve plekken gezocht moeten worden. Maar volgens de gedeputeerde was dat voor het waterschap geen oplossing. Gedeputeerde Staten willen vasthouden aan een onderlinge ruimte van 10 meter, maar het waterschap wil bomen om de 12 meter terugplaatsen.

Ambities

Inmiddels zijn er ook vragen gesteld vanuit het algemeen bestuur van het waterschap zelf. De partij Water Natuurlijk wil weten of de ambities van het waterschap om het oorspronkelijke bomenaantal te behouden nog steeds geldt.

We moeten in deze tijd juist meer bomen planten. Een boom is meer dan een CO2-verwerker en een mooi plaatje" Ira von Harras, directeur Zeeuwse Milieu Federatie

Voor de Statenfracties van de SGP en Partij voor Zeeland zijn afstanden en getallen minder belangrijk. Joan van Burg van de SGP: "Ik heb liever twee eiken terug, dan 3 populieren." Volgens hem hoeft bij het plaatsen van duurzamere soorten bomen de één op één afspraak of doelstelling niet gehaald te worden, zolang maar aan de afgesproken natuurwaarden wordt voldaan.

Acties

Daar is Ira von Harras, directeur van de ZMF het totaal niet mee eens: "We moeten in deze tijd juist meer bomen planten. Een boom is meer dan een CO2-verwerker en een mooi plaatje. Het is een airconditioning en een thuisbasis voor insecten en vogels." De ZMF wil eerst nog in gesprek gaan met het waterschap, maar mocht er van die kant geen beweging komen dan sluit Von Harras acties zeker niet uit.

Ook stichting Het Zeeuwse Landschap hekelt de uitvoering van de plannen van het waterschap. Zij stellen dat het beleidsplan schetst dat er een één op één beleid gevoerd zou worden en dat er geen gedegen reden is om dat beleid niet uit te voeren. Ze missen een goede landschappelijke en/of ecologische reden achter de vermindering.

Afbouwen of niet

Komende Statenvergadering wordt er over de natuurwetgeving gepraat. Daar zal duidelijk moeten worden of het waterschap inderdaad duizenden bomen minder terug mag planten omdat er wordt voldaan aan de landschappelijke en ecologische waarden, of dat de Statenleden vasthouden aan de 125.000 bomen die bij het waterschap in beheer zijn.

