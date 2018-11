PVV-motie marinierskazerne blijkt kansloos; 'Dit is echt een steuntje in de rug'

Marinier in Vlissingen tijdens een oefening (foto: Omroep Zeeland)

De PVV pleitte voor het terugdraaien van de verhuisplannen omdat er 'onder de mariniers grote bezwaren leven over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen'. Verder heeft het Korps Mariniers met wat de PVV te kampen met een 'onverantwoord hoge uitstroom' vanwege de verhuizing.

In de prullenbak

Die argumenten vonden vanmiddag echter weinig weerklank in de Kamer. De PVV kreeg alleen Forum voor de Democratie mee, dus was de motie tegen de verhuizing kansloos. Als de PVV-motie wél was aangehouden zouden de verhuisplannen in de prullenbak kunnen, samen met alle tot nu toe aan de voorbereidingen van die verhuizing uitgegeven miljoenen.

Ondanks de verworpen PVV-motie is nog altijd niet zeker dat de verhuizing definitief doorgaat, want er volgt volgend jaar nog een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp, waarbij waarschijnlijk de knoop zal worden doorgehakt. Toch is gedeputeerde Carla Schönknecht in een eerste reactie optimistisch. "Dat deze motie gesneuveld is, voelt voor mij echt als een steuntje in de rug", aldus Schönknecht.

Gedeputeerde over sneuvelen PVV-motie in Tweede Kamer

Ze vindt de poging van de PVV om de verhuizing van de mariniers te torpederen sowieso een schot voor de boeg, omdat de staatssecretaris nog druk doende is met het achterhalen van informatie over wat er precies gaande is met de 'leegloop' bij het Korps Mariniers en druk in overleg is met de medezeggenschapsraad als het gaat om de invulling van de kazerne in Vlissingen. "Pas als dat alles boven tafel is, kan er een feitelijk debat gevoerd worden."

'Die kazerne komt er'

En dat debat ziet ze met vertrouwen tegemoet. "Vlissingen is gewoon de beste plek voor die kazerne, daar ben ik van overtuigd. En ik reken nog steeds op een betrouwbare overheid die gemaakte afspraken nakomt. Dus die kazerne komt er", aldus Schönknecht.

