De Fouw ook volgend seizoen trainer Biervliet

Mario de Fouw blijft trainer van Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

De Fouw (36) is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer. Hij staat met Biervliet momenteel op de elfde plaats in de 4e klasse A van het zondagvoetbal. Als voetballer was De Fouw actief bij Terneuzense Boys, Terneuzen, Breskens en Zaamslag.