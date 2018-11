Kasseienmotie gaat onderuit in Tweede Kamer, maar Zeeuwse kasseien zijn veilig

Wielrenners op kasseistroken bij de Omloop van de Braakman (foto: Omroep Zeeland)

De PVV wist nog de SP, de PvdA, Denk en Forum voor Democratie mee te krijgen, maar dat was niet genoeg om de motie door de Tweede Kamer te loodsen. Daardoor was deze motie hetzelfde lot beschoren als die tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, in dezelfde stemronde.

Cultuurhistorisch verlies

Volgens de PVV lopen de kasseistroken het risico vervangen te worden door asfaltwegen als ze niet beschermd zijn. Dit zou volgens de partij niet alleen slecht nieuws zijn voor beloftevolle wielrenners die de stroken nodig hebben om op te trainen, ook zou het volgens de PVV landschappelijk gezien een cultuurhistorisch verlies zijn als de wegen verdwijnen.

Het waterschap, dat de Zeeuwse kasseistroken beheert, liet eerder al weten dat die niet in de gevarenzone zitten. De kans dat Zeeuwse kasseistroken in de toekomst verloren gaan is nihil, omdat het waterschapsbestuur naar eigen zeggen goed doordrongen is 'van het cultuurhistorisch belang van de kasseistroken'.

Lees ook: