Olga is pas 13 jaar en nu al een held

Zilveren medaille

Door hem boven water te houden, maakte ze letterlijk het verschil tussen leven en dood. Het bestuur van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besloot haar hiervoor te bekronen met een zilveren medaille en een getuigschrift. Dat gebeurde vanmiddag in het gemeentehuis van Tholen.

Olga krijgt medaille en oorkonde van Thoolse burgemeester (foto: Omroep Zeeland)

Olga zag de jongen tijdens het spelen in zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk met zijn hoofd op de punt van een startblok vallen. De jongen verloor zijn bewustzijn en verdween met zijn hoofd onder water.

Door hem te draaien en met zijn hoofd omhoog te houden redde Olga zijn leven. Samen met de zwembadmedewerkster die niet veel later het zwembad insprong om haar te helpen. Door hun snelle optreden was de jongen na onderzoek in het ziekenhuis, diezelfde avond weer thuis.