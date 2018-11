Deel dit artikel:













Zeeland krijgt eigen MAEX

In navolging van Rotterdam, Amsterdam en Utrecht krijgt ook Zeeland een eigen MAEX. Dat is een online platform dat particulieren en sociale ondernemingen kunnen gebruiken voor initiatieven die de leefbaarheid moeten verbeteren. De provincie Zeeland heeft voor het platform 35.000 euro over.

Hoe krijg je deze man uit de stoel? Initiatieven daarvoor staan op MAEX. (foto: ANP XTRA) Op de MAEX van Rotterdam staan bijvoorbeeld 275 initiatieven. Eén daarvan is een groep thuiskoks die kookt voor ouderen. Op het website staan dan bijvoorbeeld de gegevens van de thuiskoks. De provincie hoopt dat er ook voor Zeeland een dergelijke website van de grond komt. Want, zo staat in de toelichting van de provincie: "Samenredzaamheid van Zeeuwen levert een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid. We willen daarom graag op Zeeuwse schaal de initiatieven zichtbaar maken, verder helpen maar ook aanzetten tot nieuwe initiatieven en verbinding onderling."