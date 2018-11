25.000 euro voor pad in Zak van Zuid-Beveland

Hollandse lucht in de Zak van Zuid Beveland (foto: Silvia Vervoort)

Het pad gaat grotendeels over onverharde paden en boerenlandpaden. Voordat het er kan komen, moet er daarom met boeren worden gepraat. Ook wil Landschapsbeheer wandelaars informatie meegeven over horeca en overnachtingsmogelijkheden. Het is de bedoeling dat alle informatie ook in een speciale wandelapp voor mobiele telefoons komt.

Langer pad

Volgens de provincie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland onderscheidt het 'streekeigen pad' zich van bestaande wandelroutes als langeafstandswandelingen en de Parelroutes van de VVV. Die zijn vooral bedoeld voor bezoekers, die één bepaalde locatie bezoeken en iets willen beleven binnen een afstand van maximaal 5 kilometer. Dit nieuwe pad wordt langer.

Volgens plan wordt het in 2019 aangelegd.