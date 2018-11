Reimerswaal wil en mag niet investeren in kerk van Rilland

Bathsewegkerk aan de Bathseweg in Rilland (foto: Facebook De Levensbron Rilland)

De Bathsewegkerk in Rilland staat al jaren leeg en te verpauperen. In de loop van de tijd zijn er verschillende initiatieven geweest, maar zonder veel resultaat. Begin dit jaar kwam het gebouw in handen van Johan Berting, een aannemer uit Rilland.

Zijn plan was om de buitenkant van de kerk en toren op te knappen en vervolgens het gebouw door te verkopen aan Stichting The Lighthouse. Voor deze renovatie vroeg Berting een bijdrage van 400.000 euro van de gemeente Reimerswaal.

De Stichting The Lighthouse is in 2005 begonnen met het aanbieden van jongerenactiviteiten, met als doel jongeren in contact te brengen met God. Vervolgens zijn verschillende opvanglocaties voor jongeren opgericht, op dit moment worden in vier huizen in Rilland zestien jongeren opgevangen. In 2014 is de stichting gestart met houden van tweewekelijkse kerkdiensten.

Staatssteun

Volgens het gemeentebestuur is zo'n financiële bijdrage 'ongewenst'. De kerk en toren uit 1930 zijn geen Rijksmonument of eigendom van de gemeente. "Een financiële bijdrage vanuit de gemeente zou in deze situatie betekenen dat wij overheidssteun geven aan de eigenaar. Overheidssteun is op basis van Europese wetgeving verboden", zo schrijft de gemeente Reimerswaal in het vandaag naar buiten gebrachte raadsvoorstel.

Bathsewegkerk in Rilland (foto: Facebook Lighthouse NL)

Het voorstel voor de Bathsewegkerk wordt in januari besproken door de gemeenteraad van Reimerswaal. Er bestaat een mogelijkheid voor de raad om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Maar in de gemeente Reimerswaal heeft tot nu toe geen enkel gebouw die status. Ook laat de gemeente weten dat er al helemaal geen budget beschikbaar is voor het opknappen van zulke bouwvallige gebouwen.

De initiatiefnemers voor de plannen met de kerk hebben teleurgesteld gereageerd. Ze denken nu na over een alternatief plan.