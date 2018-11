Deel dit artikel:













Nieuw boek over Zeeuwse dichter Jacob Cats

De 17e-eeuwse Zeeuwse dichter en staatsman Jacob Cats staat centraal in een nieuwe uitgave van ZB. Het boekje heet: "Dichter bij Cats; 400 jaar Sinne- en minnebeelden". Vierhonderd jaar geleden debuteerde Cats met zijn emblemataboek Sinne- en minnebeelden. Emblemata zijn houtsnedes of gravures begeleid met spreuken of korte tekst, die de lezer een morele les bijbrengen.

Een schildering van de Zeeuwse dichter Jacob Cats (foto: Zeeuwse Ankers ) De uitgave bevat, behalve afbeeldingen van verschillende emblemata, de teksten van verschillende lezingen die in Grijpskerke, Brouwershaven en Middelburg over Cats zijn gegeven en de toespraak van oud-premier Balkenende bij de opening van de Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren, die dit jaar eveneens in het teken stond van Cats. In het boekje staat ook het gedicht 'Geachte heer Cats' van de Middelburgse stadsdichter Anna de Bruyckere en een liedtekst uit 'Klagende Maeghden', een verzameling teksten van Cats op zeventiende-eeuwse muziek.