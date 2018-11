Onrust over zonnepark-initiatieven op Tholen

(foto: Omroep Zeeland)

Nu is er één zonnepark in Tholen, aan de Ceresweg. Er is een plan ingediend om dat uit te breiden. Ook zijn er plannen voor zonneparken bij de Veerweg, de Boomdijk en aan de Koningin Julianaweg. Het zijn nog maar plannen, benadrukt de gemeente, die verder kunnen worden uitgewerkt. Dat betekent dat moet worden onderzocht of het plan binnen het beleid past, of het voldoet aan goede ruimtelijke ordening en of wordt voldaan aan verschillende milieuaspecten. Op basis daarvan kan eventueel worden besloten om een vergunning te verlenen. Volgens de gemeente is de pap dan ook nog lang niet gestort.

Te hard van stapel

Helen de Viet is één van de omwonenden die zich zorgen maken. "Het bestaande zonnepark aan de Ceresweg was een pilot. Dat betekent proef. En een proef moet eerst worden geëvalueerd. Dat is niet gebeurd", zegt ze. "Toch vinden B en W het prima dat er nog meer plannen worden ingediend. De gemeente loopt daarmee volgens haar veel te hard van stapel.

De Viet vindt zonneparken een aantasting van het open landschap. Ze is bang dat haar uitzicht verandert in een "muur van zonnepanelen." Juist vanwege het open karakter hebben zij en haar gezin destijds besloten om in het Thoolse buitengebied te gaan wonen. De Viet zegt dat er genoeg alternatieven zijn, zoals industriegebieden. Volgens haar is er breed verzet en dat baseert ze op reacties van mensen die ze spreekt in de winkels, in het zwembad en bij het uitlaten van de hond. Maar voor het voeren van actie vindt De Viet het nog te vroeg.

Weerstand tegen plannen zonnepark Tholen

Plannen zijn nog geen besluiten

De gemeente zegt dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Er worden plannen ingediend, er zijn nog geen besluiten genomen. "Omdat al veel omwonenden van het park aan de Boomdijk en Ceresweg hebben gereageerd, gaan wij ambtelijk de initiatiefnemers van het park aan de Boomdijk adviseren om eerst met de omwonenden te gaan praten voordat de formele procedure gaat worden gestart", laat de gemeente weten ineen schriftelijke verklaring.