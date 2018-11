Deel dit artikel:













Zeeland wordt wakker: Geen geld voor kerk, zonnepark Tholen en medaille voor held

Goedemorgen. Het is woensdag 28 november, met dit in het nieuws in Zeeland.

Bathsewegkerk aan de Bathseweg in Rilland (foto: Facebook De Levensbron Rilland) Bathsewegkerk De Bathsewegkerk in Rilland mag gebruikt worden als conferentieoord en voor kerkdiensten van de evangelische beweging The Lighthouse uit Rilland. Maar het verzoek van aannemer Johan Berting om mee te betalen aan de renovatie van het kerkgebouw en bijbehorende toren wijst het gemeentebestuur van Reimerswaal af. Lees ook: Reimerswaal wil en mag niet investeren in kerk van Rilland (foto: Omroep Zeeland) Zonneparken Onrust in Tholen over de komst van zonneparken. Burgemeester en wethouders juichen de plannen van drie initiatiefnemers toe en nodigen hen uit hun plannen verder uit te werken. Maar volgens omwonenden loopt de gemeente daarmee veel te hard van stapel. Lees ook: Onrust over zonnepark-initiatieven op Tholen Hollandse lucht in de Zak van Zuid Beveland (foto: Silvia Vervoort) Streekeigen pad De Stichting Landschapsbeheer Zeeland wil in de Zak van Zuid-Beveland een pad met een lengte van 10 tot 15 kilometer aanleggen langs bakketen, welen, grenslinden, boerderijen en akkerranden. Lees ook: 25.000 euro voor pad in Zak van Zuid-Beveland Olga ontvangt zilveren medaille (foto: Omroep Zeeland) Medaille Olga van Vossen aarzelde geen moment deze zomer. Het 13-jarige meisje uit Scherpenisse sprong op 27 juni direct in het water van het zwembad in Sint-Maartensdijk toen ze een 11-jarige jongen bewusteloos onder water zag verdwijnen. Gisteren ontving ze een zilveren medaille. Lees ook: Olga is pas 13 jaar en nu al een held Bos bij Hulst (foto: Otto Vosveld) Het weer Het is vandaag bewolkt en er valt nu en dan regen. De zuidoostelijke wind is matig, op het water af en toe krachtig en de temperaturen lopen geleidelijk op tot rond 11 graden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.