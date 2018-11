Zeeuws-Vlaams bedrijf wast water schoon met bacteriën en produceert zo ook nog eens energie

Bij het bedrijf ontwikkelen en bouwen ze waterzuiveringsinstallaties voor bedrijven. Zoals bijvoorbeeld voor fritesproducent Lamb Weston-Meijer. Daar staan grote bassins met daarin de bacteriën van Colsen die het water, waar bijvoorbeeld de aardappelen mee gespoeld zijn, schoon maken.

Stikstofverbindingen

Tijdens dat proces wordt er ook energie gewonnen, dat direct gebruikt kan worden in de fabriek. Volgens directeur Boris Colsen zit het geheim in de stikstofverbindingen. "Die stikstofverbindingen zijn een van de belangrijkste verontreinigingen in afvalwater. En stikstofverwijdering uit afvalwater kost op dit moment nog veel energie, maar wij zorgen ervoor dat dit proces geen energie kost of zelfs energie oplevert."

Het bedrijf is in 1989 opgericht door de vader van de huidige directeur, Boris Colsen. Eén van de drijfveren van toen en nu is het sluitend maken van de kringloop. Ze halen niet alleen energie uit het afvalwater, maar winnen ook nog nutriënten als fosfaten die weer terug kunnen naar de landbouw als meststof.

Colsen vindt de vierde plaats in de innovatie top 100 heel belangrijk. "Ik had het niet verwacht. We hadden eerder al eens mee gedaan en toen stonden we op plaats 44. Dan is de sprong naar de vierde plek wel heel erg groot."

Hij vindt de hoge notering niet alleen belangrijk vanwege de publiciteit en daarmee de naamsbekendheid, maar het opent ook deuren die eerder gesloten waren. "Bijvoorbeeld een overleg met het ministerie van Economische Zaken. Over de vraag hoe innovatie in Zeeland beter op de agenda in Den Haag gezet kan worden, en hoe geldstromen voor innovatie Zeeland beter bereiken", aldus Colsen.

Bacteriën doen het werk

Het begint allemaal in het laboratorium. Daar worden bacteriën gekweekt en die doen het echte werk. Met behulp van die speciaal daarvoor gekweekte bacteriën wordt stikstof verwijderd uit het afvalwater. "En het is mogelijk om de methode verder te ontwikkelen en zo nóg meer energie uit afvalwater te halen", zegt Colsen.

Ze werken met de nieuwe NAS® technologie. Het bedrijf ontwikkelde deze technologie samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen, de industrie en waterschappen. Colsen heeft deze toepassing al op verschillende plaatsen in de wereld gerealiseerd. Met de bacterie-technologie kan waterzuivering energie-neutraal of zelfs energie-positief worden gemaakt.

Doorontwikkelen

Momenteel zijn ze nog bezig om de technologie verder te ontwikkelen, zodat elke rioolwaterzuivering energie producerend kan worden. Colsen zal hiervan één van de eerste leveranciers ter wereld zijn.

Een medewerker van Colsen aan het werk in het laboratorium (foto: Omroep Zeeland)

Andere bedrijven in de top 100

Naast Colsen staan er nog drie andere Zeeuwse bedrijven in de MKB top 100. Op plek 11 staat Shellfish protection uit Yerseke, op plek 20 Nemag uit Zierikzee en op 26 Advanced Waste Water solutions uit Kapellebrug.