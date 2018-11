Gehandicapten werken mee in de zorg voor ouderen en iedereen bloeit ervan op

Er werken nu twintig arbeidsgehandicapten in De Randhof op verschillende afdelingen. In de zorg, bij de technische dienst, in de keuken, de tuin of aan de receptie. Het is dagbesteding die nu eens niet in een aparte koffiebar of schildersatelier wordt georganiseerd, maar op de werkvloer bij gewone teams.

Christa Mol, die door een ongeluk hersenbeschadiging opliep en nu op de receptie werkt, is enthousiast. Zij werkt een paar dagdelen in de week en leert nu wat ze allemaal nog kan. "Het is leuk om te ervaren dat er ook iets wèl lukt."

René den Boer van gehandicaptenorganisatie Gors heeft de samenwerking met ouderenzorgorganisatie Ter Weel opgezet. "Ze werken gewoon mee met gewone mensen, dus hun beperking gaat wat meer naar de achtergrond en ze voelen zich meer gewaardeerd." Edward Koenen, die nu bij de keukenploeg werkt, bevestigt dat: "Zo voelt dat wel een beetje." Hij is dolblij met zijn baan. "Nu hoef ik me niet meer aan te passen aan mensen met een beperking."

Christa Mol werkt op de receptie van de Randhof (foto: Omroep Zeeland)

Voor de Randhof betekenen de nieuwe medewerkers extra handen in de zorg. De dagbesteding wordt betaald door de gemeente, de nieuwe medewerkers zijn boventallig. "Een bewoner die wil biljarten, daar hadden we vroeger minder tijd voor", vertelt Rudi Westdorp van Ter Weel, "Nu is er een medewerker van het Gors, die gaat samen met hem biljarten."

Zij zorgen niet alleen dat er meer werk wordt verzet, maar zorgen daarnaast voor veel extra aandacht en gezelligheid in het woon-zorgcentrum. Rudi Westdorp: "We hebben meer reuring in huis".

Lennard de Heer leest het menu met mevrouw Goeree (foto: Omroep Zeeland)

En zo snijdt het mes aan twee kanten. De medewerkers met een arbeidsbeperking zijn enthousiast over een echte zinvolle baan. De Randhof is blij met extra medewerkers die helpen in de zorg. En de bejaarde bewoners houden van de extra gezelligheid die in huis is gekomen. Bewoner Nellie Goeree: "D'r zijn wel eens minderen van de verpleging. die niet zo gezellig zijn."

De samenwerking tussen gehandicaptenorganisatie Gors en ouderenorganisatie Ter Weel wordt vanwege het succes uitgebreid. Ideeën genoeg. "We willen het internetcafé hier uitbreiden, er moet een winkeltje komen en ik denk weleens over een theeroom", zegt Rudi Westdorp. En dezelfde succesformule kan natuurlijk ook in andere woon-zorgcentra voor ouderen gekopieerd worden. René den Boer van het Gors: "Dat zou wel een wens zijn van mij."