Wietkwekerij in huurwoning, honderden planten in beslag genomen

Wietkwekerij, archieffoto (foto: Politie Oosterscheldebekken)

De wietkwekerij was verdeeld over vier ruimtes. Voor het kweken van de wietplanten werd illegaal stroom afgetapt. Politieagenten troffen niemand aan in de woning. De bewoners van de huurwoning zullen ergens anders onderdak moeten vinden; de woningstichting zegt de huur op.