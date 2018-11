Herdenkingsman wil af van versnipperde herdenkingen

Leon de Witte vindt dat herdenkingen te versnipperd zijn (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn jaarlijks onder meer aparte herdenkingen in Vlissingen, Nieuwdorp en Westkapelle. De Witte wil dit graag op één centrale plek, binnen een paar dagen. Zijn stichting heeft in het verleden ook geprobeerd om tot één herdenkingsweekend te komen en dat is toen gelukt. De laatste jaren is die gezamenlijkheid uit elkaar gevallen en wordt er weer op diverse plekken herdacht. De versnippering van al die herdenkingen "hoort niet", zegt De Witte.

Herdenkingsjaar

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er zwaar werd gevochten tijdens de Slag om De Schelde. De strijd tussen de nazi's en de geallieerden ging vooral om de haven van Antwerpen en luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het nationaal herdenkingsjaar wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. De Witte's streven is dat volgend jaar te laten beginnen in Zeeuws-Vlaanderen en door te trekken naar de rest van Zeeland.

De Witte stopt volgend jaar als voorzitter na de grote herdenking. Hij blijft beschikbaar voor advies en hulp bij herdenkingen.

