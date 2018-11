Explosief vandaag gedemonteerd, vaarverbod rond schip

Een baggerschip heeft op de Westerschelde een vliegtuigbom opgevist (foto: HV Zeeland)

Het baggerschip, Rival uit Papendrecht, ligt tegen de dijk bij de Piet Heinkade aan, op het punt waar de Buitenhaven overgaat in de Westerschelde. De gemeente Vlissingen liet eerder weten dat het schip meer dan honderd meter van de dichtstbijzijnde bebouwing ligt. De Westerschelde Ferry heeft geen last van het demonteren, en blijft met één boot in de vaart. Sinds gisteren vaart het fietsvoetveer maar met één boot, omdat er een technische storing is.

Lees ook: