Omwonenden moeten binnenblijven tijdens onschadelijk maken vliegtuigbom

Het baggerschip, Rival uit Papendrecht, ligt tegen de dijk bij de Piet Heinkade aan. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat de bom ter plaatse gedemonteerd wordt. Eerder was sprake dat woningen moesten worden ontruimd, dat blijkt nu niet het geval. Mensen die zich in een straal van 1.300 meter rond het schip bevinden moeten binnenblijven. De veiligheidsregio roept mensen op om tijdens de demontage niet voor het raam te gaan staan. Het is nog niet bekend hoe laat de bom onschadelijk gemaakt wordt.

Gasten van het restaurant op de Piet Heinkade hebben het pand moeten verlaten. Ook de sluizen bij de haven kunnen niet overgestoken worden. Vóór en tijdens het demonteren van het explosief is GRIP3 afgekondigd, dat houdt in dat er een bedreiging is van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.

Vlissingse huizenblokken gaan ontruimd worden (foto: HV Zeeland)

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zijn aan boord van het baggerschip dat de vliegtuigbom vanmorgen opviste. Ze zullen het explosief vanavond demonteren. Tijdens het demonteren geldt er een vaarverbod rond de locatie van het schip.

De Westerschelde Ferry blijft vooralsnog volgens dienstregeling varen.

Het explosief op het baggerschip (foto: HV Zeeland)

