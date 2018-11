Vliegtuigbom vanavond onschadelijk gemaakt: omwonenden moeten binnenblijven

Mensen die zich in een straal van 1.300 meter rond het schip bevinden moeten al van 20.00 uur binnenblijven. Iedereen in de buurt ven het gebied is hierover via een NL Alert-bericht geïnformeerd. De verwachting is om 21.30 uur het sein wordt gegeven dat het weer veilig is om naar buiten te gaan. Ook dan worden mensen in de omgeving via een NL Alert-bericht op de hoogte gebracht van het feit dat ze weer veilig naar buiten kunnen.

Geen treinen

De ontruiming heeft ook effect voor het openbaar vervoer. Zo rijden er van 20.00 tot 21.00 uur geen treinen van en naar de treinstations Vlissingen en Vlissingen-Souburg en er rijden geen bussen van en naar Vlissingen. Ook het vervoer via de veerboot wordt vanaf 20.15 uur stilgelegd.

Het is niet de eerste keer dat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog word gevonden bij Vlissingen. Bij eerdere van zulke vondsten werd ervoor gekozen om het explosief ter plekke gecontroleerd te laten ontploffen. Dat was in dit geval volgens de Veiligheidsregio Zeeland 'niet verstandig', vanwege de te grote golfslag.

'Niet voor het raam gaan staan'

De veiligheidsregio roept verder mensen op om uit voorzorg tijdens de demontage niet voor het raam te gaan staan kijken. Op de website Zeeland Veilig heeft de Veiligheidsregio Zeeland veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Gasten van het restaurant op de Piet Heinkade hebben eerder vandaag het pand moeten verlaten. Ook de sluizen bij de haven kunnen niet overgestoken worden. En ook het gebouw van de hogeschool HZ valt in het gebied. Enkele studenten en medewerkers hebben het gebouw daarom al voor de ontruiming van kracht werd verlaten.

Vlissingse huizenblokken gaan ontruimd worden (foto: HV Zeeland)

Vóór en tijdens het demonteren van het explosief is GRIP3 afgekondigd. Dat houdt in dat er een bedreiging is van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.

Vaarverbod

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zijn al sinds vanmiddag aan boord van het baggerschip dat de vliegtuigbom vanmorgen opviste. Tijdens het demonteren geldt er een vaarverbod rond de locatie van het schip.

Het explosief op het baggerschip (foto: HV Zeeland)

Burgemeester Bas van der Tillaar van Vlissingen heeft in een videoboodschap de bewoners van de gemeente opgeroepen goed naar de meldingen te luisteren en de instructies nauwgezet op te volgen.

Omroep Zeeland is ook door de overheid opgeroepen om extra uit te zenden als calamiteitenzender. Daarom is om 19.00 uur een extra radioprogramma begonnen over de ontruiming. Die uitzending zal naar verwachting tot iets na 21.30 uur duren en is te beluisteren via de FM-frequentie 87,9 MHz.

