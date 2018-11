EMTÉ Serooskerke verliest rechtszaak en wordt Coop

Archieffoto van de EMTÉ-supermarkt in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Tegen de overname van de EMTÉ-winkel in Sersooskerke was bezwaar aangetekend door de eigenaar van het winkelpand, Attent Veere, en de franchisenemer van de winkel in Serooskerke. Zij vonden onder meer de stukken waarin de overname geregeld is niet duidelijk genoeg, ze vreesden veel kosten te moeten maken voor de wijziging van winkelketen en ze beriepen zich op de garantie die ze gekregen hadden dat de winkel altijd EMTÉ-winkel zou mogen blijven.

Maar volgens de Sligro Food Groop c.s., die de winkel wil overdoen aan Coop, is dat allemaal niet van belang, omdat er tussen de eigenaar van het winkelpand en de betrokken partijen bij de splitsing helemaal geen relatie is, in juridische taal rechtsverhouding geheten. De rechtbank was het daarmee eens en verklaarde de bezwaarmakers niet-ontvankelijk. André van der Hoofd van de EMTÉ in Sersookerke wilde nog niet reageren op deze uitspraak.

De overname van de EMTÉ-winkels door supermarktketens Jumbo en Coop werd in juni van dit jaar al goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Twaalf EMTÉ-winkels zouden daardoor verder gaan als Jumbo. Vier andere winkels, waaronder nu dus ook die in Serooskerke, als Coop.

