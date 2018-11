Drugsdealer probeert te vluchten bij aanhouding en laat zoontje achter

Drugsdealer in actie, in scène gezet (foto: Omroep Zeeland)

De aanhouding van de drugsverdachte werd vandaag pas bekendgemaakt. De Goesenaar werd vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris, die besliste dat hij langer in voorarrest blijft.

Onderzoek in stroomversnelling

De politie was eerder al een onderzoek gestart, na meerdere tips dat de man vanuit zijn woning aan de Tak van Poortvlietstraat drugs dealde. Dat onderzoek raakte vrijdag in een stroomversnelling door de aanhouding van een andere drugsverdachte, die betrapt werd op drugsbezit.

De 28-jarige man uit Goes werd vrijdagmiddag op de Westhavendijk betrapt op het bezitten van cocaïne. Hij vertelde de politie dat hij die net had gekocht van de man in de woning aan de Tak van Poortvlietstraat. Daarom besloten de agenten diezelfde middag nog een inval in die woning te doen.

Door agenten opgewacht

Toen de inval begon, probeerde de verdachte nog weg te komen, maar hij werd door agenten opgewacht en ingerekend. Hij werd aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex gebracht.

De politie heeft voor zijn zoontje, die tijdens de aanhouding in de woning aanwezig was, een zorgmelding gedaan. "Omdat de drugs open en bloot in de woning lag en deze in de buurt van het jongetje werden verkocht", legt wijkagent Martin Reijntjens uit. De leeftijden van de verdachte en zijn zoontje worden uit privacyoverwegingen niet door de politie bekendgemaakt.

Pistool en wapenstok

Naast de woning van de man aan Tak van Poortvlietstraat werd ook zijn tweede woning aan de Poortvlietstraat doorzocht. De politie vond in totaal drie kilo hasj, een pistool met kogels, een wapenstok, sieraden en ongeveer 10.000 euro aan briefgeld. Deze spullen zijn in beslag genomen.

De politie heeft de gemeente over deze aanhouding en drugsvangst ingelicht. Mogelijk worden de twee woningen op last van de burgemeester drie maanden lang afgesloten, omdat de Zeeuwse burgemeesters hebben afgesproken om drugshandel streng aan te pakken.