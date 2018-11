Tankstation Selnisse gesloten, maar nieuw dak komt eraan

Eens in de zoveel jaar worden tankstations aangeboden op een veiling. Dat gebeurde dus ook in september. Toen heeft de nieuwe eigenaar van het tankstation 2,3 miljoen euro betaald voor de overname.

Nieuw dak

Zodra Q8 vrijdag de officiële eigenaar is, kunnen de werkzaamheden aan het tankstation beginnen. Onderdeel van die werkzaamheden is het installeren van een nieuw dak. Het oude dak stortte in april in. Op dat moment was er niemand aan het tanken en vielen er dus geen gewonden.

Op 3 april stortte het dak van het Total tankstation Selnisse aan de A58 in door een combinatie van ouderdom, vocht en een te zwakke lijmlaag. De luifel van het tankstation stond er al toen Total het vijftien jaar geleden overnam. De tankstationketen heeft destijds niets aan de constructie veranderd. Wel zou het bouwwerk sindsdien regelmatig zijn gecontroleerd. Total onderzocht vergelijkbare tankstations in Nederland en op basis daarvan werden drie soortgelijke daken uit voorzorg vervangen. In eerste instantie zou ook het tankstation Selnisse een nieuw dak krijgen, maar Total besloot daar later toch van af te zien.

De nieuwe eigenaar voorziet Selnisse dus wél van een nieuw dak. Het wordt bovendien een onbemand tankstation, wat onder meer betekent dat er geen LPG meer kan worden getankt. In Nederland is het namelijk verplicht dat daar personeel bij aanwezig is. In andere landen, zoals België, hoeft er geen personeel aanwezig te zijn om op het tanken van LPG toe te zien. Nog voor de kerst moet het tankstation weer open zijn, inclusief nieuw dak.

