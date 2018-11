Steun voor samenwerking, Arduin wordt op termijn 'Zeeuwse regio' van 's Heeren Loo

Arduin gaat nauw samenwerken met 's Heeren Loo, de verwachting is dat een fusie volgt (foto: Omroep Zeeland)

Arduin zelf, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het CZ zorgkantoor, de Nederlandse Zorg Autoriteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ING en 's Heeren Loo hebben allemaal hun steun uitgesproken voor de samenwerking. Dat is de uitkomst een overleg vandaag tussen die partijen in Vianen. In een eerste reactie zegt de directie van Arduin blij te zijn met deze steun.

'Zeeuwse regio'

In de plannen wordt ervan uitgegaan dat Arduin op termijn 'de Zeeuwse regio' wordt van 's Heeren Loo. Toch is volgens de betrokken partijen op dit moment van een fusie of overname nog geen sprake. Het gaat vooralsnog slechts om een verregaande samenwerking. Toch is de kans groot dat die fusie of overname er later alsnog komt, als de plannen de medezeggenschaps- en mededingingstrajecten goed doorlopen.

Volgens de directie van Arduin is deze samenwerking een belangrijke stap om de zorg voor de ongeveer 700 cliënten en de toekomst van de 950 medewerkers van Arduin op termijn te waarborgen. Arduin presenteert medio januari 2019 haar definitieve continuïteitsplan, opgesteld met ondersteuning van zorgorganisatie 's Heeren Loo.

Zorg als onvoldoende bestempeld

De zorg binnen Arduin is op onderdelen als onvoldoende bestempeld door de Inspectie IGJ, met name vanwege personeelstekorten. Op Arduin-locaties waar de zorg onder de maat is, wordt al personeel van 's Heeren Loo is ingezet en Arduin gaat nu samen met 's Heeren Loo een nieuw personeelsbeleid en huisvestingsplan opstellen.

Tijdens het overleg in Vianen hebben alle betrokken partijen hun vertrouwen uitgesproken in het plan voor de samenwerking. Zij benadrukten daarbij vooral het belang van continuïteit, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Zeeland. Eind januari 2019 zal aan de hand van het continuïteitsplan met bijbehorende begroting inzichtelijk worden gemaakt welke bedragen, garantstelling en andere inspanningen nodig zijn.

