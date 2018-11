Deel dit artikel:













Lees terug: Ontmanteling vliegtuigbom met robot, ME'ers patrouilleren door de straten

In Vlissingen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Het explosief was gevonden tijdens het baggeren. De bom is ter plaatse gedemonteerd. ME'ers zijn ingezet om te controleren of omwonenden binnen bleven.

Omroep Zeeland is door de overheid opgeroepen om extra uit te zenden als calamiteitenzender. Daarom zijn wij om 19.00 uur een extra radioprogramma begonnen over de ontruiming. Die extra uitzending duurde tot 22.00 uur. Het explosief op het baggerschip (foto: HV Zeeland) Lees ook: Vliegtuigbom vanavond onschadelijk gemaakt: omwonenden moeten binnenblijven

Baggerschip vist vliegtuigbom op Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.