Live: Robot van EOD ontmantelt vliegtuigbom op afstand

Omroep Zeeland is door de overheid opgeroepen om extra uit te zenden als calamiteitenzender. Daarom is om 19.00 uur een extra radioprogramma begonnen over de ontruiming. Die uitzending zal naar verwachting tot iets na 21.30 uur duren en is te beluisteren via de FM-frequentie 87,9 MHz.

Het explosief op het baggerschip (foto: HV Zeeland)

