Schönknecht ziet nog vier jaar lang werkweken van 80 uur niet meer zitten

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Schönknecht wordt in maart 65 jaar en zegt dat ze nog vier jaar 80 uur per week werken niet meer ziet zitten. Een nieuwe periode als gedeputeerde zit er dus wat haar betreft niet meer in, maar ze staat nog wel als lijstduwer voor de VVD op de kandidatenlijst, op nummer 41. Een opvolger voor Schönknecht heeft haar partij nog niet.

Marinierskazerne

Het vertrek van Schönknecht valt relatief kort voor de finale beslissing over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen door de Tweede Kamer. Dat zou nadelig kunnen zijn voor Zeeland, omdat ze tot nu toe één van de belangrijkste gesprekspartners was voor het Rijk als het over die marinierskazerne gaat.

Lees ook: